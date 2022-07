Covid, Acquaroli a Sky Tg24: «Il governo proroghi l'utilizzo delle Usca»

ANCONA - «Credo sia importante da parte del Governo prorogare l'utilizzo delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) che sono risultate uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 per evitare le ospedalizzazioni, arrivare nelle case dei positivi ed impedire un'evoluzione della malattia che può portare al ricovero». Lo ha detto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ai microfoni di Sky Tg24 commentando l'evoluzione della pandemia nella regione.

Oltre a ricordare che da domani anche nelle Marche sarà possibile per gli Over 60 prenotare la quarta dose vaccinale Acquaroli ha fatto il punto sulle criticità principali di questa fase. «Ci stiamo riorganizzando per la vaccinazione anche se il vero problema è la carenza di personale medico che ci sta mettendo in grave difficoltà- spiega-. Bene la vaccinazione ma è importante attrezzarsi perché dobbiamo essere pronti ad ondate eventuali che possono tornare. E abbiamo bisogno di personale e di strumenti per combattere questa coda di pandemia. In questo momento i cittadini cercano di uscire dall'incubo dell'emergenza e non pensano alla vaccinazione anche perché siamo nel mezzo di una stagione estiva. Poi quando arriveranno le indicazioni i marchigiani hanno sempre fatto quello che c'è da fare». Servono più medici però al sistema sanitario regionale per poter lavorare al meglio. «Io lancio un appello affinché il sistema sanitario regionale sia messo nelle condizioni di poter operare al meglio- conclude Aquaroli-. C'è un problema enorme in termini di personale sanitario. Si dovrebbe facilitare l'utilizzo dei medici in quiescenza e dei medici specializzandi. Dobbiamo potenziare il sistema sanitario territoriale perché i cittadini, dopo due anni di pandemia, chiedono risposte anche sulle altre patologie».