Costa del Conero, prima disputa tra Silvetti e Picciafuoco. Altra Idea: «Scontro surreale, unica soluzione è AMP»

ANCONA - «Non fa neanche in tempo a partire il Consiglio Comunale che già troviamo la prima disputa tra il Sindaco ed il suo paventato consulente». A dirlo sono Alessio Moglie, Loretta Boni e Francesco Rubini, rispettivamente portavoci e capogruppo di Altra Idea di Città. Il consulente in questione è Riccardo Picciafuoco, Presidente ad interim del Parco del Conero, proprio l’ex carica dell’attuale Sindaco.

«Picciafuoco - affermano - non ha fatto altro che ribadire per l’ennesima volta la proposta dei Gavitelli per contingentare l’attracco delle barche lungo la costa del Conero. Cosa si aspettava il centro-destra nominandolo come consulente? Ma, al netto di questo surreale scontro tra Silvetti e Picciafuoco, a noi interessa sottolineare come i gavitelli, seppur necessari nell’immediato, sono un pannicello caldo per evitare ancora una volta di affrontare il tema dell’Area Marina Protetta del Conero, unica vera soluzione per una tutela del mare e dei suoi eco sistemi che sia all’altezza del contesto. Ed è proprio sull’AMP che continueremo a misurare centro destra e centro sinistra a partire da un’attività in Consiglio Comunale che sul tema ci vedrà subito all’azione con il deposito di una mozione per l’istituzione dell’AMP».