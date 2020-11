Acquaroli a favore del vaccino anti-Covid: «E' importante, di sicuro lo farò»

MARCHE - «Farei certamente il vaccino anti Covid. Mi pare chiaro che è un elemento importante per cercare di ripristinare una normalità». Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della seduta consiliare odierna.

Per quanto riguarda invece il Piano per organizzare la distribuzione dei vaccini che le Regioni avrebbero dovuto inviare al ministero della Salute, il governatore pur non avendo seguito direttamente la vicenda ritiene che gli uffici «avranno sicuramente assolto a questo obbligo di tipo burocratico più che politico amministrativo».