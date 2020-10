Coronavirus, test sierologici nelle farmacie delle Marche

Test sierologici in farmacia e liquidazione del premio Covid agli operatori sanitari entro la prossima settimana. È l'esito degli incontri che ha avuto ieri l'assessore regionale alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, con le associazioni dei farmacisti e con i sindacati degli operatori sanitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«I test rapidi sono prestazioni sanitarie che i farmacisti hanno detto di non poter svolgere e quindi ci indirizziamo verso l'effettuazione di test sierologici in farmacia- spiega alla Dire Saltamartini-. Per quanto riguarda i premi Covid voglio liquidarli agli operatori presto: a Torrette manca l'accordo sia per i dirigenti che per il comparto mentre all'Asur manca l'intesa con il comparto. Marche Nord ha gia' liquidato il premio ad entrambe le tipologie così come l'Inrca. Entro la prossima settimana voglio chiudere la partita».