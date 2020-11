«Gravi ritardi nei referti dopo il tampone», Lupini interroga il Presidente Acquaroli

«La seconda ondata della pandemia era prevista da molti mesi ma nonostante questo stiamo assistendo a numerose problematiche nella gestione dell’emergenza Covid, in primis riguardo ai gravi ritardi nella consegna dei referti a seguito dei tamponi effettuati. Questa situazione provoca grande preoccupazione tra i cittadini interessati che vivono ore di angoscia per loro stessi e per i famigliari. Ho ricevuto numerose segnalazioni in merito, sia dai cittadini e sia dai sindaci di alcuni comuni, che lamentano scarsità di informazioni e di organizzazione da parte della Regione. Per questo ho presentato una apposita interrogazione al Presidente Acquaroli e all’assessore alla sanità Saltamartini».

Lo afferma Simona Lupini, consigliera della Regione Marche e componente del Gruppo Movimento 5 Stelle. «Nell’interrogazione chiedo di sapere quali misure sono state attuate fino ad oggi relativamente ai tamponi, con particolare riferimento alla tempistica dei referti e quali misure si intendono adottare per ridurre i tempi di attesa dei referti stessi, al fine di diminuire il più possibile i disagi per utenti, famiglie e Comuni. Inoltre si chiede la massima informazione sugli accordi sottoscritti o in fase di sottoscrizione con le associazioni di categoria, visto che nei giorni scorsi erano apparse alcune anticipazioni a cui non erano seguiti fatti concreti. Altro quesito è relativamente alla trasparenza degli atti visto che la delibera che aggiorna le misure strategiche previste dal piano pandemico regionale è stata annunciata da un comunicato stampa ma non è stata ancora pubblicata né messa a conoscenza a livello istituzionale. Sulla centrale questione dei tamponi, come Movimento 5 Stelle, chiediamo il massimo impegno al Presidente Acquaroli, attraverso decisioni concrete e operative che vadano a colmare i gravi ritardi verificatisi» conclude la consigliera Lupini.