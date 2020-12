Emergenza Covid, Acquaroli preoccupato: «Rischiamo crisi economica impressionante»

MARCHE - «Rischiamo una crisi economica impressionante». Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, questa mattina durante il collegamento con la trasmissione radiofonica i 'Radio anch'io', commentando il Dpcm su cui Regioni e Governo si stanno confrontando in queste ore.

«Ferma restando la salvaguardia delle strutture sanitarie, vorremmo ci fosse la capacita' di guardare alle tante attività che sono state ferme cercando di dare loro un respiro maggiore- dice Acquaroli-. Penso alla ristorazione, ai bar, alle palestre e al commercio». Il governatore quindi sottolinea che «riceviamo decine di chiamate di persone disperate che non hanno ristori a sufficienza e che non hanno la possibilità di lavorare. È difficile trovare l'equilibrio giusto, ma siamo in una fase in cui il rischio di vedere annullare tante possibilità di lavoro da qui ai prossimi mesi e' elevatissimo: si può generare una crisi sociale ed economica impressionante».