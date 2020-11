Le Marche vedono una luce, migliora la curva epidemiologica

Le Marche sono una delle Regioni con il livello della curva epidemiologica migliore d'Italia. La curva sta decrescendo anche se la situazione resta complessa. Lo conferma il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, nel giorno in cui si tiene un consiglio regionale dedicato proprio alla emergenza Coronavirus.

«La scorsa settimana la curva epidemiologica delle Marche, nonostante un livello altissimo, ha frenato- spiega Acquaroli-. Ora le difficoltà più grandi che riscontriamo riguardano la carenza di personale ed i posti letto di terapia intensiva che non sono stati realizzati in questo lasso di tempo». La pandemia, secondo il governatore marchigiano, ha rimesso al centro anche la necessità di investire su una rete sanitaria territoriale. «Abbiamo problemi legati anche alla mancanza di tamponi e vaccini antinfluenzali. Ci sono una serie di dinamiche legate ad un certo tipo di sistema sanitario di territorio che, in questi anni, é stato smantellato. Oggi invece la crisi pandemica ripropone la necessità di quelle strutture di rete ospedaliera».