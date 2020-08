Covid-19, Battistoni (Fi) attacca Mangialardi: «Senigallia in anarchia totale»

SENIGALLIA - «Maurizio Mangialardi dovrebbe fare chiarezza sul ruolo che intende giocare nella lotta al Covid-19. Le pagine di cronaca delle ultime settimane del Comune da lui amministrato, Senigallia, ci raccontano luoghi pubblici con importanti assembramenti e senza controlli, bus di linea stracarichi di persone senza regole e diventati i luoghi dello spaccio. Come può pensare di governare una Regione se non riesce a tenere sotto controllo il proprio Comune?». Così Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche.

«Il buonismo del candidato del Partito Democratico - conclude Battistoni - non lo accettiamo e non può essere un modello esportabile a livello regionale. Senigallia e le Marche hanno una grande opportunità, cambiare per crescere».