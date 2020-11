Corinaldo, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti incontra i vertici ASA

CORINALDO - Venerdì mattina il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha fatto visita alla discarica di Corinaldo. «Io, il sindaco di Castelleone di Suasa Carlo Manfredi e il presidente dell’Azienda Servizi Ambientali Michele Saccinto abbiamo invitato il sindaco Olivetti e l’assessore con delega all’Ambiente Elena Campagnolo per aggiornarli sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti, facendo un sopralluogo dell’impianto e del cantiere in ampliamento», racconta Principi.

«Il Comune di Senigallia è, insieme al Comune corinaldese, il secondo socio maggioritario dell’Azienda ed è per questo che abbiamo voluto condividere l’evoluzione, la crescita e i nuovi percorsi futuri, concludendo l’incontro con l’intento di rivederci per affrontare il tema dei rifiuti in campo provinciale e regionale e le ripercussioni che questi hanno sull’ambiente e sulle nostre comunità».