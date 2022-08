Rubini saluta Crispiani: «Stefano, amico e mentore, mi hai insegnato la politica e la vita»

ANCONA- La morte dell’ex consigliere comunale Stefano Crispiani, avvenuta ieri (21 agosto), ha lasciato profondo sgomento in città tra amici, compagni e avversari politici dell’avvocato 63enne il cui funerale si celebrerà domani – 23 agosto – alle 10 presso la chiesa di San Francesco alle Scale. Un bellissimo ricordo è stato quello fornito da Francesco Rubini (i due hanno condiviso il cammino politico con Sinistra Ecologia e Libertà con cui sono entrati insieme in Consiglio nel 2013) che si è affidato alla propria bacheca Facebook per esprimere i suoi pensieri:

«Stefano: amico, fratello, compagno, mentore. Mi hai insegnato la politica, il diritto, la vita. Mi hai fatto sentire grande quando ero poco più che un ragazzo, mi hai accompagnato in ogni fase della mia vita politica e professionale, mi hai dato tutto senza mai chiedere nulla in cambio. Senza di te nulla sarà come prima. Riposa in pace. Hasta la Victoria Siempre».