Otto liste più Fratelli d'Italia a sostegno di Pirani sindaco: «Porteremo ad Osimo entusiasmo e cambiamento»

OSIMO - Otto liste con 184 persone del civismo messesi a disposizione del progetto, più la lista di Fratelli d’Italia. Il candidato a sindaco Francesco Pirani si prepara alla tornata elettorale dell’8 e 9 giugno con questo granitico supporto. E alla convention dell’altra sera (10 maggio) ad Osimo ha ottenuto l’endorsement del Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli. «Il sostegno a Francesco Pirani – spiega – è un sostegno che vogliamo strutturale per costruire un’alternativa al governo della città di Osimo, strategica per il rilancio della nostra regione e che per il tramite della filiera istituzionale - ovvero il rapporto stretto tra istituzioni nazionali, regionali, Comuni e territori - può costruire una sinergia reale e una strategia forte che partendo dal basso può dare una spinta determinante alla nostra regione».

«Vogliamo - ha detto il candidato Francesco Pirani – un governo che sappia ascoltare la città. La nostra coalizione si compone di un binomio importante essendo composta da otto liste civiche che operano ad Osimo da circa trent’anni e dalla componente politica rappresentata da Fratelli d’Italia. Si è creato un allineamento istituzionale particolarmente significativo. Nella nostra genetica politica possiamo contare sul presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e sul Presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Otto liste civiche sono tante, abbiamo raccolto entusiasmo e partecipazione coinvolgendo le persone che condividono un progetto politico di cambiamento profondo».

«Le liste civiche sono vive – ha rimarcato il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini - e coloro che ci hanno accusato di essere finiti e vecchi adesso si ritrovano con oltre 180 persone che si candidano e l’80% di queste persone sono nuove, molte giovani. Ancora una volta abbiamo tratto i frutti del nostro modo di lavorare, è fondamentale contare su chi ha deciso si esporsi in prima persona per continuare a raccontare e far vivere il percorso delle liste civiche da sempre. Otto liste civiche significano partecipazione reale». «Voglio ringraziare Pirani per la disponibilità – ha commentato il senatore Udc Antonio Saccone – ed il Presidente Latini che ha dimostrato grande generosità nel mettersi a disposizione di un progetto che non lo vede protagonista in prima linea. Questa disponibilità e generosità di Latini sono certo verrà premiata dalla città di Osimo».