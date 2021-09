Giuseppe Conte nelle Marche, Fede (M5S): «Qui per sostenere i nostri candidati sindaci»

L’ex Premier Giuseppe Conte sarà nelle Marche per incontrare i candidati sindaci del Movimento 5 Stelle impegnati nelle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Ad annunciarlo il senatore del M5S Giorgio Fede, facilitatore regionale del movimento:

«Giovedì 16 settembre il Presidente Giuseppe Conte verrà nelle Marche per incontrare i cittadini e sostenere i candidati sindaci delle liste del Movimento 5 Stelle nelle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Il programma prevede una visita a Castelfidardo dalle 18:20, in Piazza Repubblica e poi verso Porta Marina, per salutare i cittadini insieme al nostro candidato, nonché sindaco uscente, Roberto Ascani. Dalle 20:30 il Presidente Conte sarà a San Benedetto, a sostegno del candidato sindaco Serafino Angelini, e farà una passeggiata nell’isola pedonale da Piazza Matteotti a Piazza Giorgini, dove alle 21,15 si fermerà per concludere l'evento delle Marche con un suo intervento ed un saluto ai presenti. Da mesi in tanti ci chiedono una visita di Giuseppe Conte, che ora è in giro per l’Italia proprio per incontrare da vicino i cittadini. Sarà un’occasione speciale».