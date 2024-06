Guida della Consulta delle nuove generazioni: Diego Socci succede a Lucia Donzelli

JESI - Diego Socci assume la presidenza della Consulta delle nuove generazioni, realtà giovanile di Jesi che si propone di offrire il proprio contributo per favorire la crescita culturale, sociale e politica della comunità. Socci succede a Lucia Donzelli che resta all’interno del direttivo della Consulta.

“Ringrazio Lucia per l’importante lavoro svolto insieme al direttivo - ha sottolineato l’assessora alle politiche giovanili Emanuela Marguccio - che ha contribuito fin da subito a dare slancio e piena operatività alla Consulta. Sono lieta che abbia dato la propria disponibilità a collaborare ancora nelle attività future. A Diego formulo i migliori auguri, certa che saprà guidare la Consulta con slancio e piena condivisione con i suoi coetanei che hanno scelto di impegnarsi in questo importante organismo. Vi sono di fronte sfide importanti da cogliere, come quella di un sempre maggiore collegamento con le scuole e con i rappresentanti di istituto, affinché vengano rafforzate sinergie ed esperienze per poter meglio intercettare bisogni ed aspettative dei giovani e tradurle in proposte concrete”.