Regione Marche, il consiglio da martedì 19 gennaio torna in presenza

Torna a riunirsi in presenza l'Assemblea legislativa marchigiana ma senza il pubblico. Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha convocato per martedì 19 gennaio a palazzo Leopardi una nuova seduta consiliare per discutere di mozioni, interrogazioni ed interpellanze in larga parte legate all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel frattempo, su decisione dell'Ufficio di presidenza, verrà effettuato a Palazzo delle Marche (sede degli uffici del consiglio) un intervento di sanificazione. La struttura resterà chiusa al fine di consentire l'espletamento di tutte le procedure necessarie. L'attività lavorativa dei dipendenti si svolgerà in modalità agile.