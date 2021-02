Consiglieri regionali positivi al Covid, martedì 16 febbraio seduta a porte chiuse

ANCONA - Si terrà a porte chiuse la seduta del Consiglio regionale delle Marche di martedì 16 febbraio. La decisione è stata presa dopo la notizia della positività al tampone molecolare di alcuni consiglieri regionali. L'accesso all'Aula non sarà dunque consentito nè ai giornalisti nè agli organi di informazione.

Resta invariato l'ordine del giorno che prevede un pacchetto di nomine, tra cui quella per il nuovo Garante regionale dei diritti e l'esame di interpellanze, mozioni e interrogazioni. Contestualmente l'Ufficio di presidenza ha deciso che le riunioni delle commissioni consiliari, già in agenda per la prossima settimana, si svolgeranno tutte in videoconferenza.