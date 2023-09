I Dem: «Offese e contraddizioni della destra. Altro che Grande Ancona, l'amministrazione è senza visione»

ANCONA- Un Consiglio comunale piuttosto movimentato quello andato in scena ieri a Palazzo del Popolo. Più volte il Pd si è scontrato con la Giunta per questioni relative, ad esempio, al possibile aumento delle tariffe dei parcheggi, al degrado nel bagno del cimitero di Posatora e al banchinamento del molo Clementino. All’indomani della seduta, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico parla di «offese e contraddizioni della destra». «Assessori che offendono, urlano, interrompono e non fanno parlare durante la seduta del Consiglio Comunale. Fanno conferenze stampa, comunicano qualsiasi cosa, anche quando c’è un grande sole che splende in città, ma poi, alla prima occasione di contraddittorio (la ripresa dei lavori dopo l’interruzione estiva), interrogati su argomenti e questioni importanti per tutti i cittadini (es. aumento dei costi della sosta, cimiteri e atro) perdono subito il controllo e addirittura si disconoscono tra loro- scrivono i consiglieri dem in una nota-. Un esempio? Leggiamo sul giornale le dichiarazioni dell’Assessore Tombolinii che vuole aumentare la sosta, Assessore ai lavori pubblici, smentite poi dal suo collega Berardinelli che lo liquida dicendo “parlava a titolo personale”».

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico incalza. «L’Amministrazione Silvetti è senza visione: altro che “Grande Ancona”. In Consiglio comunale la nuova giunta di destra ha espressamente detto no ai grandi e ai piccoli temi, “No” al Molo Clementino per aprire le porte della città al turismo croceristico e ha negato di voler realizzare la nuova pista ciclabile tra la stazione e la zona centro/porto, rischiando di perdere circa 600.000€ di finanziamenti ministeriali già conquistati dalla precedente Amministrazione- prosegue la nota-. Zero visione per il futuro della città, progetti bloccati e scuse senza capo né coda. Abbiamo cercato di proporre soluzioni alternative affinché si potessero portare avanti i procedimenti sia per il banchinamento del Molo Clementino sia per la costruzione della nuova ciclabile degli Archi, ma la destra le ha rigettate senza nemmeno considerarle».