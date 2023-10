Vie intitolate ai caduti di Nassiryia, le opposizioni lasciano l'aula: «Schiaffo all'Italia»

'Uscendo dall'aula per non votare l'intitolazione di una via o di una piazza ai caduti di Nassiriya i consiglieri di opposizione hanno voltato le spalle allo Stato'. Così Vincenza De Luca, eletta consigliere di maggioranza e presidente del consiglio comunale, commenta quanto accaduto nella serata di ieri, 30 ottobre, nel corso della seduta consiliare. All'ordine del giorno c'era la proposta del consigliere Ivano Astolfi di Falconara in Movimento: una mozione con la quale si impegnava appunto il consiglio comunale a intitolare, ai militari italiani caduti nella guerra in Iraq, una strada o una piazza della città. La mozione è stata presentata in vista dell'anniversario del 12 novembre e della ricorrenza del 4 novembre in onore delle Forze Armate. Solo la maggioranza ha partecipato al voto. I quattro consiglieri d'opposizione che erano presenti in consiglio, ossia Annavittoria Banzi, Loredana Pettinelli, Francesco Mancinelli e Marco Baldassini, hanno dichiarato di non volere prendere parte alla votazione e sono formalmente usciti dall'aula. Un comportamento che ha creato sconcerto e in alcuni casi indignazione tra gli esponenti della maggioranza. A riassumere questi sentimenti è proprio la presidente del consiglio Vincenza De Luca, che parla a nome della maggioranza dei consiglieri. 'Sono orgogliosa di essere cittadina italiana - afferma - e onorata di rendere merito a coloro che hanno dato la vita in rappresentanza della nostra nazione. L'atteggiamento dell'opposizione è stato uno schiaffo vero e proprio alle nostre forze armate, a quanti con il loro sacrificio hanno dato lustro alla nostra patria. I consiglieri che hanno abbandonato l'aula hanno voltato le spalle ai nostri caduti, hanno trasformato in un mero show politico quella che era l’intenzione di rendere onore a uomini che hanno sacrificato la loro vita nell'esercizio delle loro funzioni'. 'Sono una rappresentante delle istituzioni - aggiunge la presidente del consiglio - e come tale ritengo doveroso rendere omaggio ai nostri caduti, così come rappresentano le istituzioni i consiglieri di opposizione che ieri hanno preferito lasciare l'aula prima della votazione. Hanno girato le spalle alla nostra nazione? O a chi la difende? Con il loro comportamento hanno solo sottolineato che nel momento in cui bisogna essere coesi e coerenti preferiscono non prendere posizione'.