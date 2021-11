Solo 7 in presenza su 32: «Aula disertata, così è ridotta la democrazia»

Simone Pelosi, Sandra Gambini, Mirella Giangiacomi, Mario Barca per la maggioranza. Francesco Rubini, Maria Grazie De Angelis, Angelo Eliantonio, per l'opposizione (Gianluca Quacquarini assente per motivi di salute, come specificato in apertura di seduta). Assessori: Stefano Foresi, Paolo Marasca e Pierpaolo Sediari. Sono le sole persone presenti fisicamente alla seduta odierna del Consiglio Comunale in corso da oltre mezz'ora alla Mole.

«I miei colleghi consiglieri disertano in massa la seduta del Consiglio in presenza, preferendo rimanere collegati da remoto- commenta Francesco Rubini (Altra Idea di città) Così è ridotta la democrazia rappresentativa di questa città».

