Il consiglio ribalta il parere della commissione e approva la cosiddetta 'mozione anti-alcol'. Pizzi: «Scritta una gran pagina di questa assemblea»

ANCONA – Con il voto favorevole di tutti e 28 i consiglieri presenti, oggi l’assise dorica ha approvato la mozione denominata ‘misure per la lotta contro l’abuso alcolico’ avente come prima firmataria la consigliera del Partito Democratico Mirella Giangiacomi. È bene ricordare che in commissione il provvedimento aveva ricevuto parere negativo da parte della maggioranza. A cambiare la situazione è stato l’inserimento di un secondo punto, chiesto dal centrodestra ma poi scritto da Giangiacomi, in cui «si impegnano comune e servizi sociali a farsi parte attiva nel percorso di sensibilizzazione ed educazione dei soggetti fragili».

La discussione oggi era iniziata con la sensazione che la mozione non sarebbe mai passata: «Anche recentissimi fatti di cronaca – ha così esordito la consigliera Dem - hanno messo in evidenza come vi sia stato un autentico abuso per quel che riguarda l’utilizzo dell’alcol. Un incremento iniziato con il covid e la solitudine e che colpisce tutti: dagli adolescenti agli anziani. Senza contare gli incidenti stradali e le conseguenze sul sistema sanitario nazionale. Chiediamo pertanto al sindaco e all’assessore ai servizi sociali di farsi carico ancor di più come parte attiva con la Regione e le Strutture sanitarie territoriali perché questo fenomeno si combatte in ‘rete’. L’impegno deve essere quello di individuare, nei limiti del possibile, immediatamente le situazioni a rischio. Chiediamo dunque un incentivo un incremento di tutte le azioni che possono essere messe in campo».

E qui viene il bello perché, dopo aver chiesto 5 minuti di sospensione che poi sono diventati una mezz’ora, la maggioranza ci ha ripensato. Così, una volta rientrati in aula, è toccato alla consigliera Giulia Fedele di Ancona Protagonista prendere parola: «Abbiamo chiesto di aggiungere un secondo punto alla mozione nella quale si impegnano comune e servizi sociali a farsi parte attiva nel percorso di sensibilizzazione ed educazione dei soggetti fragili». L’emendamento accolto dalla proponente la mozione, ma la discussione sul tema è comunque andata avanti.

Ha iniziato Giacomo Petrelli del Pd: «Questo atto di indirizzo è davvero molto importante. Le ragazze e i ragazzi iniziano a consumare alcol sempre prima, finendo soggetti al fenomeno del binge drinking. Oltre a Giangiacomi ringrazio la consigliera Marina Taus che si è resa disponibile per trovare un accordo». Ha proseguito Maria Grazia De Angelis di Fratelli D’Italia: «L’alcol è una delle tante dipendenze. Perché grazie a un certo pensiero unico, non certo di centrodestra, siamo riusciti a demolire tutti i valori che sostenevano la società, in particolare la famiglia. Probabilmente dietro a un giovane che beve non c’è una famiglia o forse la famiglia fa altro. È una società senza valori e senza educazione. La questione è quindi che le dipendenze che esistono sono molte e molto gravi. Quella dell’alcol è una delle più antiche e quando scopri che la situazione è irrecuperabile siamo già avanti con la patologia. Insomma andiamo a curare il sintomo ma non la causa». Massimo Mandarano di Italia Viva ha aggiunto: «L’alcol c’è sempre stato. Forse non dilagava tra i giovanissimi questo sì. Adesso forse mancano gli ideali e siamo stati noi a non averli trasmessi». Giangiacomi invece ha ripreso parola per dire: «Oggi si è fatto ciò che si doveva fare prima. Spero si sia chiusa una brutta pagina, un break negativo fatto di considerazioni fuori luogo». Francesco Andreani di Ripartiamo dai Giovani ritiene che «Abbiamo fallito come società, vista la gravità del problema trattato in aula. Occorre stare vicini a coloro che ne hanno bisogno». Marina Taus della Lega ha invece fatto notare come «Il discorso dell’abuso è contemplato nel disturbo del comportamento alimentare. Molte ragazze non mangiano nel fine settimana proprio perché l’alcol ha tante calorie. Van sensibilizzati centri e scuole. Serve un lavoro di squadra». Jacopo Toccaceli di Fratelli D’Italia invece rimarca come: «Quanto detto dalla consigliera De Angelis è il cuore del problema. Si parla degli effetti, ma mai delle cause. E poi è stata la nostra generazione a sbagliare, non quella attuale. La differenza tra le generazioni di ieri e di oggi sono le regole. Non c’erano i social, non c’era internet. Oggi invece non ci sono le regole ma la consapevolezza dell’impunità. Però sono assolutamente contrario ad ogni crociata così come ad ogni abuso. Bere normalmente non è sbagliato».

Il tema di oggi era così importante che per la prima volta dall’inizio della consiliatura ha effettuato un intervento anche il presidente dell’assemblea Simone Pizzi: «Sono lieto di questa mozione su di un tema vecchio come la nascita del mondo, tanto da essere trattato anche in vari passaggi della bibbia. La storia del vino è complessa perché vive in un equivoco: un conto è la produzione vitivinicola e bere un bicchiere in più quando si è con gli amici, un’altra trasformare il bere vino in un rifugio. Questo problema riguarda tutto il mondo, ma ciò non toglie che noi consiglieri comunali non dobbiamo sottrarci dalla sensibilizzazione e dal fare qualcosa. La fine di tutti quegli strumenti di aggregazione sociale son coincisi con l’incremento degli abusi». Infine «Questa è una gran pagina di questo consiglio comunale perché si è fatto un percorso comune e si è giunti a una conclusione condivisa su temi di interesse comune. Grazie a tutti i consiglieri per quanto fatto».