Ida Simonella per la prima volta all'opposizione: «Vigileremo sui progetti del Pnrr»

ANCONA- Con la vittoria di Daniele Silvetti alle elezioni amministrative, le storiche posizioni del Consiglio comunale sono invertite. In pratica, solo Francesco Rubini di Altra Idea di Città è una vecchia conoscenza della minoranza. Indubbiamente vedere il centrosinistra seduto sui banchi dell’opposizione fa un certo effetto. Un debutto “dall’altra parte” per due ex assessori, Ida Simonella, nonché candidata sindaco del centrosinistra, e Stefano Foresi. Ci sono anche consiglieri di lunga data come Diego Urbisaglia, Susanna Dini, Massimo Mandarano, Tommaso Fagioli, Federica Fiordelmondo e Mirella Giangiacomi. In pratica le new entry sono solo tre, Giacomo Petrelli, Andrea Vecchi e Carlo Maria Pesaresi. E proprio la Simonella ha annunciato a margine della prima seduta del Consiglio comunale, un’opposizione costruttiva che vigilerà sui progetti per la città e soprattutto sui finanziamenti del Pnrr «Per la prima volta dalla parte delle opposizioni ci siamo noi. Abbiamo comunque una grande responsabilità che è quella di vigilare sul patrimonio, su quello che è stato portato dalle precedenti amministrazioni. Mi riferisco in particolare alla questione Pnrr, la più urgente- afferma la capogruppo di Ancona Futura-. Vigileremo che quegli investimenti di 80 milioni vengano calati a terra e su tante altre cose. Faremo un’opposizione costruttiva, importante, anche sui valori».

Ida Simonella spiega il perché di questa affermazione con un esempio. «Una consigliera comunale di maggioranza ha depositato un atto per la raccolta firme per una proposta di legge che obbliga le madri in procinto di decidere se tenere o no il bambino di sentire il battito del figlio. Queste cose ci dicono che siamo su valori completamente opposti». La consigliera di minoranza non ha mancato poi di lanciare frecciatine alla nuova giunta. «In questi giorni c’è stato parecchio teatrino nelle decisioni da prendere per formare la Giunta e per scegliere il presidente del Consiglio comunale- dice-. Questa giunta la misureremo sui fatti. Abbiamo la responsabilità nei confronti di tutti i cittadini, anche per quelli che hanno votato questa maggioranza, di valutare e vedere come verranno calati a terra i loro programmi. Vigileremo su quanto c’è da fare per la città».