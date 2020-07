Centrodestra unito, ma ad Ancona Fratelli d'Italia "cannibalizza" la Lega

«Da oggi Fratelli d'Italia é il gruppo consiliare più numeroso del centrodestra in consiglio comunale ad Ancona».

A dirlo é il consigliere comunale dorico Angelo Eliantonio (FdI) che questa mattina, nella sede di Fratelli d'Italia , ha accolto con soddisfazione l'ingresso ufficiale nel partito, anticipato da AnconaToday già a marzo, dei consiglieri Marco Ausili e Maria Grazia De Angelis, che fino ad oggi erano stati eletti con la Lega, pur facendo parte del Movimento nazionale per la sovranità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insieme a loro entrano nel partito di Giorgia Meloni anche il coordinatore regionale del Movimento Giovanni Zinni e la consigliera comunale di Falconara Giorgia Fiorentini. «Possiamo cambiare la storia delle Marche -spiega il commissario regionale di FdI Emanuele Prisco- Tra le priorità di Fratelli d'Italia ci sono infrastrutture, sanità di prossimità, il turismo ed il tema della ricostruzione. Nella prima settimana di agosto daremo il via libera alla presentazione delle liste ma nel frattempo continua il lavoro in sinergia con gli alleati per provare a raccontare una presenza politica ma anche energie nuove e civiche». Quanto al Recovery Fund «stiamo preparando un focus speciale per ottimizzare la spesa di queste risorse. In Italia capita che le Regioni non sappiano spendere i soldi europei. E' successo anche nelle Marche e non deve accadere più». All'iniziativa, a cui ha preso parte anche il responsabile nazionale Organizzazione FdI Giovanni Donzelli, é intervenuto lo stesso Zinni. "In questi mesi siamo riusciti ad eleggere una serie di persone che ora aderiranno a Fratelli d'Italia- spiega Zinni- Abbiamo già offerto due figure disponibili a candidarsi alle elezioni regionali per far crescere Fratelli d'Italia, far vincere Acquaroli e liberarci da un sistema di potere che ci ha inginocchiato: Ausili e Fiorentini».