Caso Cercaci: «Inaccetabile "passo di lato", deve dimettersi da consigliere »

«Ci spiace ma il “passo di lato“ di Chiara Cercaci, uscita dal gruppo JesiAmo per confluire nel misto e domani, chissà, forse per creare quale gruppo, noi non possiamo accettarlo». E' la posizione, diffusa via nota stampa, dai gruppi Consiliari di Maggioranza Jesiamo, Jesinsieme, Patto x Jesi.

«La nostra esperienza civica è un incondizionato servizio per la Città e nasce dal significato profondo della Carta Costituzionale; è nella Costituzione della Repubblica che la nostra trasversalità trova la sua sintesi fondativa, cosa che abbiamo dimostrato fin dal primo giorno del nostro insediamento- continua la maggioranza jesina- chiunque non si riconosca nei principi della Legge Fondamentale, che si fonda sull’antifascismo, deve compiere un atto di responsabilità e rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere. Quanto è accaduto durante i lavori consiliari è un fatto estremamente grave. Se è persona coerente la Cercaci avrebbe dovuto chiedere scusa al Consiglio, alla Città, ai suoi elettori e farsi da parte. E’ quello che ci auguriamo faccia a breve».