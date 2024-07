Urbisaglia alla giunta: «Lo smantellamento del trasporto pubblico è chiaro, ma in campagna elettorale promettevate altro»

ANCONA – Il consigliere comunale Diego Urbisaglia, capogruppo di Ancona Futura, dice la sua sul taglio delle corse decise da Conerobus e sui disagi subiti dagli utenti. «Apprendiamo dalle sigle sindacali – inizia così il suo comunicato stampa - che i servizi di Conerobus continuano ad essere tagliati. Per risparmiare sui turni e il personale. Peccato che questa cosa la pagano gli utenti. Si tagliano 10 corse che si aggiungono a quelle già soppresse qualche giorno fa, relative peraltro alla linea ‘metropolitana’ dell'1/4 e che riducono la frequenza dei passaggi proprio nei collegamenti con i nodi strategici della città ovvero centro, parcheggio Archi, stazione centrale, piazza Ugo Bassi».

Il problema maggiore per Urbisaglia «non è tanto la maggiore attesa a creare disagio, ma la densità di persone che si riversa sui mezzi, spesso pieni come carri bestiame. Un disservizio che andrebbe documentato. Non se ne parla ovviamente di aumentare i servizi per le frazioni, cavallo di battaglia di questa giunta. Nemmeno l'ombra. Ma sul trasporto pubblico l'attuale amministrazione – va avanti l’esponente del centrosinistra - non si ferma qui. Scompare la fermata di piazza Kennedy. Al suo posto parcheggi. E anche il destino della corsia preferenziale non è noto. Il tutto senza affrontare di petto la situazione aziendale».

Con quest’ultima frase il capogruppo di Af apre un nuovo capitolo: «Conerobus – spiega il suo punto di vista - ha chiesto poche settimane fa al Comune l'anticipo delle somme dovute sui servizi aggiuntivi annuali, per fare fronte ad un problema di liquidità e dunque anche di pagamento degli stipendi. Motivo? Mancano all'attivo i ristori che ancora si aspettano dal governo per il covid e le integrazioni che il Tpl deve avere dalla Regione. L'operazione di anticipare le somme era avvenuta anche con la precedente amministrazione che aveva denunciato questi ritardi. Ma la filiera avrebbe messo tutto a posto. Così non è. E soprattutto – va avanti esponendo la sua opinione - non si affronta il nodo della ricapitalizzazione necessaria dell'azienda. Il Comune può fare la sua parte. Se solo avesse utilizzato le riserve accantonate di Ancona Servizi o di Anconambiente per un’operazione di consolidamento di un'altra partecipata adesso non avremmo questa situazione di criticità. Invece ci siamo sparati 2 milioni di riserve, destinate in realtà a finanziare gli investimenti delle rispettive aziende, in larga parte per le feste che debbono celebrare la ‘Grande Ancona’, quella scintillante ma per niente sostenibile, quella assente nei confronti di coloro che il mezzo pubblico lo usano».

Diego Urbisaglia conclude: «Lo smantellamento progressivo del Tpl è chiaro. Si colpiscono le fasce più deboli e si va contro l'idea di una Ancona moderna, più vivibile e più sostenibile».