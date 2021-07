Comuni, Mancinelli (Anci Marche): «Più tutele e dignità ai sindaci»

«L'appuntamento del 7 luglio è essenziale. Dobbiamo far capire al paese e alle istituzioni che è arrivato il momento di avere maggiori tutele per gli amministratori locali ottenendo, soprattutto, che al ruolo dei sindaci venga riconosciuta maggiore dignità». Sarà la presidente dell'Anci Marche, Valeria Mancinelli, coordinatrice delle associazioni regionali dei Comuni, a guidare simbolicamente la delegazione degli amministratori marchigiani che mercoledì scenderanno in piazza a Roma per la manifestazione organizzata dall'Anci nazionale. "Dobbiamo capire che vi sono una serie di questioni centrali che riguardano la possibilità stessa di esercitare il ruolo di amministratori locali- continua Mancinelli-. Per questo urge un confronto che porti all'elaborazione di proposte da far pervenire a Governo e Parlamento per semplificare un ruolo che è gravoso sotto tanti punti di vista".