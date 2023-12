Bilancio di previsione, le liste civiche lasciano l'aula

OSIMO - "Non ci siamo stati a discutere e vedere approvare un bilancio comunale di fine mandato, come quello approvato ieri sera dal PD e dai suoi nuovi alleati del M5S, che imporrà alla prossima amministrazione una variazione di bilancio estiva da lacrime e sangue poiché Pugnaloni ha spolpato nei suoi ultimi mesi di permanenza in carica le casse comunali per interventi elettoralistici e clientelari che, tra l'altro, sono già iniziati con lo sperpero di denaro pubblico per le festività natalizie". Lo scrivono in una nota le Liste Civiche di Osimo.

"Anche i revisori dei conti comunali hanno bacchettato l'amministrazione che ha gonfiato le stime del valore degli immobili comunali da vendere pur di far portare i conti.Siamo contrari al grave indebitamento prodotto da Pugnaloni e soci che si aggira sui 20 milioni di euro che gli osimani delle prossime generazioni si troveranno a pagare. Tutto per la bramosia d'inaugurazione di opere pubbliche, talvolta inutili come la nuova biblioteca, di Pugnaloni e della sua giunta che vediamo schierata solo in queste occasioni".