L’Amministrazione comunale e il Panathlon club di Jesi: insieme per promuovere i valori dello sport

JESI - Un incontro proficuo ed aperto a prospettive di sinergie future, si è svolto ieri 9 Agosto fra l’Amministrazione comunale di Jesi, presente con l’assessora alle olitiche giovanili Emanuela Marguccio e con il vicesindaco e assessore allo sport Samuele Animali, e Andrea Moriconi, Carla Saveri e Giovanni Filosa, rispettivamente Presidente, Vice Presidente Vicario e Vice Presidente in rappresentanza del Panathlon Club di Jesi, membro del Panathlon International.

Il Panathlon Club di Jesi si è costituito nel 1979 e la sua finalità principale è l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali e dello sport come strumento di formazione ed elevazione della persona e di unione e solidarietà tra gli uomini e popoli. Le varie Amministrazioni comunali che si sono susseguite in questi anni hanno sempre dimostrato un vivo coinvolgimento ed interesse per il Panathlon e per i valori che il Club intende difendere. In questa occasione i suoi rappresentanti hanno presentato all’Amministrazione, tra l’altro, il Premio “Studente Atleta”, che vede il Club di Jesi destinare una borsa di studio di 500 € a due studenti delle scuole medie che si sono distinti sia nello sport che nello studio ed ha coinvolto un gran numero di giovani e i dirigenti dei quattro Istituti comprensivi cittadini

Convinti che lo sport sia un mezzo educativo fondamentale per lo sviluppo della personalità dei ragazzi, il Panathlon ha proposto una collaborazione con l’amministrazione, a cominciare dall’organizzazione di una serie di incontri tra i giovani e personalità dello sport e dalla partecipazione alla Notte azzurra dello sport – edizione 2022, programmata per sabato 10 settembre prossimo presso l’area dei Giardini pubblici.

Sono solo i primi di una serie di iniziative ed eventi da realizzare insieme, volti a promuovere sempre più il ruolo che compete alla Città di Federico II nel panorama sportivo e sociale non solo italiano