Progetti e infrastrutture, il Comune programma la strategia per l’inverno

CORINALDO- Progettare comporta una grande responsabilità. Non basta avere buone idee, serve un lavoro sinergico di condivisione di competenze, esperienze e vedute. Non solo, serve un metodo chiaro, funzionale e che permetta di far girare gli ingranaggi in sintonia. È proprio in quest’ottica che nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha incontrato il dott. Maurizio Mandolini, coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale 8 ed il Dirigente Scolastico, dott. Simone Ceresoni.

Molteplici i temi affrontati: nuovi progetti a cui dare vita, che coinvolgano bambini e ragazzi, cercando di dare continuità a ciò che costituisce un punto di forza e potenziando, invece, le aree che presentano criticità. La scuola come luogo di crescita di cittadini e soprattutto di individualità con una propria visione di quella che è la Corinaldo che vorrebbero.

Particolare attenzione al tema della Genitorialità e a quelle che si configurano come nuove fragilità. Incontri arricchenti sotto tanti punti di vista e che ci consentono di continuare con entusiasmo la stesura delle linee programmatiche.