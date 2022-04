Elezioni Jesi, FdI con Grassetti: stoccata agli ex alleati

JESI «Fratelli d'Italia, nella massima chiarezza e coerenza e senza ambiguità, intende dar voce e rappresentanza all'elettorato di Centro destra, con un forte progetto alternativo a quello delle sinistre e con la candidatura dell’ avvocato Antonio Grassetti». Lo scrive il partito in una nota stampa.

Il commissario provinciale di FDI, Stefano Benvenuti Gostoli, «ci tiene a chiarire di aver tentato in ogni modo tutte le strade per compattare il fronte politico alternativo almeno al Pd; purtroppo e nonostante gli sforzi, senza risultati.- si legge nella nota di Fratelli d’Italia- Dispiace a questo punto apprendere che a Jesi alcuni alleati del centrodestra abbiano scelto di rinunciare alla propria connotazione politica e alla collaborazione con gli storici alleati. Jesi non merita certamente di ripiombare nell'opaco passato che ha caratterizzato la pessima amministrazione Pd, ma la strada non è certamente , a nostro avviso, quella di abdicare ad esercitare un ruolo politico fatto di proposte e progetti nell'interesse degli Jesini».

«D'altronde, la candidatura dell'ex Pd Marasca non sembra offrire quelle garanzie di buon governo che Jesi merita, né la continuità con l'uscente amministrazione Bacci, che pur avendo fatto alcune buone cose non è esente da possibilità di miglioramenti. Alle forze politiche del centrodestra va dunque il rinnovato e sincero invito ed appello a riunirsi al progetto politico di centro-destra, dando rappresentanza e dignità che questo fronte merita e che resta aperto a chi non si riconosce nel pd palese o mascherato. Sabato 9 aprile, ore 12,30 presso il Caffè Imperiale di Jesi, la presentazione ufficiale del candidato sindaco Antonio Grassetti».