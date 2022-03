Comunali 2022, Lorenzo Fiordelmondo si presenta: «Queste le mie idee per Jesi»

JESI - Presentata giovedì mattina alla Casa del popolo la Fabbrica del Programma. Il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra, Lorenzo Fiordelmondo, ha illustrato il percorso «che parte da una precisa scelta di campo: riattivare la partecipazione dei cittadini».

«Vogliamo ascoltare dubbi, proposte e idee delle persone che abitano nei quartieri: il via a Pantiere stasera, venerdì 18 saremo a Mazzangrugno e lunedì 21 a Piandelmedico». Oltre ai tradizionali incontri, sono in calendario anche una serie di passeggiate che abbiamo voluto chiamare "Strada per Strada". Si partirà sempre da piazza della Repubblica alle 15. Il 19 marzo andremo in direzione Minonna e al campo Boario, il 26 nella zona del bocciodromo, il 2 aprile viale del Lavoro e via Calabria. Il 9 aprile saliremo in bici per una pedalata fino a Colle Paradiso. «Proponiamo questo gesto semplice, la passeggiata, perché vogliamo che partendo dal contatto diretto i cittadini possano aiutarci a leggere la città ed essere così insieme protagonisti. Ad iniziare proprio dalla costruzione del nostro programma elettorale».