Corinaldo2022 ha il candidato sindaco: è Giorgia Fabri

«Ascolto, trasversalità e bene comune. Sono questi i concetti che il gruppo Corinaldo2022 ha posto fin dal suo principio come valori identitari e fondativi del movimento. Con passione il gruppo accoglie il dibattito pubblico che in queste ore verte proprio su questi elementi, raccogliendo da più parti lo stimolo al confronto e all’apertura». Lo scrive il gruppo in una nota, lanciando la candidatura di Giorgia Fabri alle prossime elezioni.

«Una condivisione di intenti per il bene di Corinaldo che deve generarsi da e sui contenuti. All’appello di una parte della comunità per un dialogo trasversale Corinaldo2022 risponde “presente!” con Ia consapevolezza della propria identità e la forza di un lavoro di confronto, ascolto e sintesi già maturato nel corso degli ultimi 7 mesi di attività- scrive il gruppo- l’impegno nell’ascolto della comunità, portato avanti attraverso 4 incontri tematici nelle scorse settimane, hanno evidenziato una volta di più come i confini del movimento coincidano idealmente con i confini della comunità e che sul terreno comune del “futuro di Corinaldo” possono nascere sinergie inedite e di grande valore».

«Un dialogo trasversale che pone comunque come punto di partenza la condivisione di un giudizio positivo e quindi in continuità con l'operato delle Amministrazioni Principi, insieme ai valori della partecipazione, dell'equità e dell'accoglienza che radicano il movimento nell’area civico progressista e di centro-sinistra - continua - Corinaldo2022 è quindi pronto ad aprire un tavolo di confronto destinato a tutti coloro che ambiscono a dare un contributo all'elaborazione di un nuovo progetto innovativo per Corinaldo. Tavoli di futuro e di comunità, per Corinaldo. Il movimento vuole rileggere e ripensare la nostra città, partendo da quanto di buono è stato realizzato negli corso degli ultimi dieci anni e con una precisa sintesi maturata internamente sul ruolo di candidato a sindaco, identificato nella figura di Giorgia Fabri. Un punto fermo da cui muovere per una riflessione comune con la collettività e le organizzazioni civiche».