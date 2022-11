Primarie centrosinistra, Pesaresi commenta il risultato: «Fare tesoro della volontà di partecipazione»

ANCONA - «Un grande risultato di partecipazione per il Centrosinistra, che ha dato dimostrazione di vitalità e di radicamento nella nostra città. È la base per proseguire nella campagna elettorale, quella vera della primavera prossima». Così, in una nota, Carlo Pesaresi commenta la vittoria di Ida Simonella alle primarie di centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali. «Ringrazio le 1913 persone che mi hanno votato e le tante che mi hanno sostenuto. È stata una bellissima campagna elettorale, esaltante, che mi ha permesso di contattare tanta gente. Il dato politico è che abbiamo messo in moto tante energie nuove ed idee fresche. Dalle Primarie emerge una volontà di partecipazione e cambiamento di cui il Centrosinistra dovrà fare tesoro. È questo il patrimonio che non dobbiamo disperdere per consentire la vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative».