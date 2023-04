"Ancona Futura" in sostegno di Ida Simonella, presentata la lista: i nomi dei candidati

ANCONA - Presentati i rentadue candidati della lista civica Ancona Futura, che sostiene la candidata sindaca del centrosinistra, Ida Simonella. Si è svelata alla città questo pomeriggio, all’Aula didattica della Mole Vanvitelliana. «Una lista eterogenea – ha illustrato Lucia Trenta, coordinatrice della lista, consigliera uscente e candidata –, che comprende sia persone che hanno già fatto politica in passato, tra cui un assessore e quattro consiglieri uscenti, sia membri e un presidente dei CTP (Consigli territoriali permanenti), sia persone della società civile: promotori di associazioni sportive e sanitarie, rappresentanti delle associazioni di categoria (Cna e Coldiretti) e del mondo del volontariato civico e ben due cavalieri della Repubblica».

Decoro, sostenibilità, mobilità, bene comune, incluvisità, sport, sociale, ambiente, qualità della vita, i temi ricorrenti nelle parole dei candidati al Consiglio comunale. Temi che stanno già caratterizzando la campagna di Ida Simonella. «La lista Ancona Futura – ha ripreso Lucia Trenta – è l’espressione di un cambiamento e di un capitolo nuovo, che però parte da lontano. Parte da una progettualità nata con Strategicancona e che si è andata strutturando negli anni, grazie alla definizione di un percorso partecipativo, di cui la lista Ancora x Ancona aveva fatto parte. Un percorso che ha saputo mettere a fuoco una visione ben chiara della città. Penso ai numerosi interventi strutturali che si sono avviati, alla definizione del piano regolatore del porto, al rilancio della città anche in chiave turistica. La lista – ha proseguito Trenta – rappresenta il punto di continuità di questo percorso, che vede nascere oggi un nuovo capitolo di messa a terra della progettualità con un meccanismo generativo. La macchina è partita e non va arrestata ora. Il cambiamento è stato avviato e non va fermato. Le numerose opere avviate in città sono ben visibili e danno il senso della reale trasformazione che sta avvenendo in città. La gente percepisce questo cambiamento: la città era ferma, immobile ed ora è in moto. Ancona si è rialzata e si è messa a correre. La lista Ancona Futura intende dare corpo e voce a questo cambiamento con una storia nuova».

La candidata sindaca, Ida Simonella, presente all’Aula didattica della Mole ha ringraziato i candidati che hanno deciso «di metterci la faccia, di sostenermi e si spendersi per questo progetto, questo nuovo capitolo della storia di Ancona. Sono particolarmente orgogliosa di questa lista della quale mi sento anche particolarmente responsabile perché molti dei candidati portano le loro esperienze e la loro credibilità costruita anche attraverso le loro storie personali, storie molto ricche. È una lista variegata, come ha anticipato Lucia. Ci sono consiglieri uscenti che hanno fanno parte della precedente lista del sindaco, ma anche tantissimi volti nuovi. Tante persone che vengono dal mondo dello sport, presidenti di società ed anche campioni. Sono anche molto orgogliosa di sottolineare – ha aggiunto Simonella – che in Ancona Futura è presente una rappresentanza di Volt, partito transeuropeo ed i rappresentanti di alcune importanti comunità come quella albanese, greca ed in particolare ucraina, rispetto alla quale in questo momento ci sentiamo particolarmente vicini».

