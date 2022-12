Ancona secondo "Altra Idea di Città": approvato il documento politico in vista delle comunali

ANCONA - L'assemblea di Altra Idea di Città ha approvato il manifesto politico in vista delle prossime elezioni amministrative di Ancona. "L’assemblea degli iscritti di Altra idea di Città del 3 dicembre conferma il percorso intrapreso verso le elezioni amministrative 2023 avviato a luglio scorso, con la messa a disposizione della candidatura a Sindaco di Francesco Rubini, confermandosi forza politica alternativa tanto al centrosinistra che ha governato questa città quanto al centrodestra.Il centrosinistra anconetano, nonostante la guerra, l’inasprirsi della crisi energetica ed economica e il risultato delle ultime elezioni politiche del 25 settembre, ha deciso di proseguire in totale continuità con la linea dell’amministrazione uscente. Dietro le luci dell’ennesimo luna-park c’è una città che soffre dal punto di vista sociale, urbanistico e ambientale! Contro tutto questo ci siamo battuti in Consiglio Comunale, nelle strade e nelle piazze e con i cittadini nei Consigli Territoriali di Partecipazione. Pensiamo che il rispetto e la cura dell’ambiente siano determinanti per la nostra vita. L’istituzione dell’Area Marina Protetta, richiesta insieme a tante associazioni e cittadini, è stata l’ultima “sordità” del centrosinistra. La banchina per le grandi navi al Porto antico non va realizzata, perché porterà ulteriore inquinamento e distruggerà una parte di patrimonio storico.

Crediamo nel valore della partecipazione, del coinvolgimento e dell’ascolto. C’è il tema dell’emarginazione che sta scoppiando nei quartieri, oltre che una continua privatizzazione dei servizi sociali che emargina le fasce più deboli della popolazione e squalifica il servizio stesso. La mancanza di trasparenza e di risposte da parte di quest’Amministrazione è evidente e lascia senza parole. Noi abbiamo un’idea di governo della città che si fonda sulla critica profonda di un sistema che persegue il benessere per pochi e ignora il disagio economico e sociale di molti.

L’ambiente e il disagio sociale ci dicono che non c’è più tempo. La guerra e la crisi economica distruggono ogni prospettiva, questo ci chiama a una responsabilità e a un impegno ancora più grandi per il cessate il fuoco e per l'apertura di negoziati. Il futuro non sarà un pranzo di gala! Altra Idea di Città auspica, per il bene di tutti, che la politica non sia un “gioco di ruolo” a base mediatica e le proposte si misurino sui benefici per le famiglie, i lavoratori, i disoccupati e i migranti, che vanno ascoltati e “serviti”, a partire dai luoghi che abitiamo. Questa è la discussione che vogliamo fare con i cittadini, giovani e anziani, donne e uomini stanchi, delusi che si stanno chiedendo come cambiare per davvero. Siamo in campo per costruire un’alternativa al governo della città e una rappresentanza in Consiglio Comunale per dare voce ai cittadini, ai comitati e alle associazioni. Con questo spirito rinnoviamo l’appello, ci rivolgiamo a forze politiche e associazioni: siamo aperti e disponibili da subito al confronto, per costruire una coalizione e allargare il consenso intorno ad un programma capace di rendere concreta questa esigenza di cambiamento."