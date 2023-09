Regione, la Commissione affari istituzionali-bilancio riunita per l'assestamento del bilancio 2023-2025

Si è riunita nel pomeriggio di ieri la Commissione affari istituzionali-bilancio, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), con la vicepresidente Marta Ruggeri (M5S). All'ordine del giorno della seduta la proposta di legge “Assestamento del bilancio 2023-2025”, a iniziativa della Giunta regionale. Il provvedimento, di cui sono stati nominati relatori i consiglieri Carlo Ciccioli (FdI) e Ruggeri, è stato illustrato nel corso di un'audizione dall'assessore regionale al bilancio Goffredo Brandoni e dai funzionari regionali.

«Abbiamo ascoltato questa prima relazione dell'assessore – ha commentato il Presidente Marinelli – e nelle prossime sedute approfondiremo i contenuti e ci confronteremo sulle osservazioni. L'assestamento di bilancio recepisce i risultati dello scorso anno e rimodula le risorse per adeguare gli stanziamenti e sostenere nuovi interventi. Si tratta di un provvedimento importante, con risorse significative in settori strategici per la comunità. L'obiettivo è quello di assegnare nel modo migliore i fondi disponibili, dando risposte concrete ai cittadini marchigiani». La Commissione tornerà a riunirsi per proseguire l'esame lunedì 25 settembre.