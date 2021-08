Commercio, Ausili (FdI): «Con il nuovo piano sostegno concreto al comparto»

«Dopo 12 anni la Legge Regionale sul Commercio viene finalmente aggiornata», questo il commento del consigliere del gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Marco Ausili, a seguito dell’approvazione, all’unanimità, della proposta di legge sulla “Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche”, che lo ha visto come relatore di maggioranza, avvenuta nella seduta odierna, 3 agosto.

«Si è trattato di una Proposta di Legge che ha fatto registrare nella II Commissione permanente molte audizioni e un confronto qualificato e costruttivo fra maggioranza e opposizione. Un clima di grande collaborazione che ci ha consentito di poter prendere in considerazione tutte le istanze che ci sono pervenute dagli operatori, compreso l’evoluzione degli scenari. E proprio questo è stato uno dei punti qualificanti di questa PdL, la visione di insieme che ci ha consentito di regolamentare i nuovi fenomeni presenti nel comparto, nonché fare nostre le istanze degli operatori, delle associazioni di categoria e dei consumatori. Promozione dei negozi di vicinato, regolamentazione della grande distribuzione, semplificazioni, funzione sociale del commercio, per rivitalizzare centri storici ed entroterra, lotta all’abusivismo, sono gli altri argomenti sui quali siamo andati a incidere e regolamentare per rendere il Piano del Commercio adeguato ai tempi attuali e in grado di potersi sviluppare dopo un periodo di grande difficoltà dovuta prima alle difficoltà economiche del settore e, poi, alla crisi sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Una legge che ha ricevuto il voto unanime del Consiglio, e per questo ringrazio i componenti della Commissione, a partire dal nostro presidente Andrea Putzu, nonché tutti i colleghi, a partire dal mio gruppo di Fratelli d’Italia, oltre naturalmente all’assessore Mirco Carloni. Essere riusciti a conseguire un voto unanime – conclude il consigliere FdI, Marco Ausili - testimonia l’ottimo lavoro svolto e la bontà dei suoi contenuti».