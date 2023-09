Pesaresi: «Polizia locale senza comandante da 4 mesi». Zinni: «Candidati al vaglio della Commissione»

ANCONA- «Dopo quattro mesi il Corpo della polizia locale è ancora senza un comandante». Il consigliere comunale di Ancona Diamoci del tu, Carlo Pesaresi, ha interrogato nella seduta odierna del Consiglio comunale, l’assessore alla Polizia locale Giovanni Zinni sulla procedura di nomina del comandante, sugli gli interventi concreti e le risorse che l’amministrazione intende mettere a disposizione per il rafforzamento del Corpo. «Appena insediata questa amministrazione non ha rinnovato la fiducia al precedente comandante e addirittura era uscita un’intervista al potenziale nuovo comandante. A distanza di quattro mesi non c’è stata ancora nessuna nomina. Gli agenti sono ridotti a 80 unità e fanno turni massacranti- ha detto Pesaresi-. Proprio l’assessore Zinni aveva detto che i vigili non si sarebbero occupati degli attraversamenti pedonali nelle scuole e invece sono impegnati anche in questa mansione». «Per gli attraversamenti pedonali nelle scuole abbiamo aumentato il personale di M&P e diminuito l’impiego degli agenti. Non possiamo avvalerci della Protezione Civile- spiega l’assessore Zinni-. Per quanto riguarda la procedura amministrativa per la nomina del nuovo comandante della Polizia Locale, abbiamo approntato in tempi rapidi la delibera e la Commissione lavorerà in piena autonomia per la valutazione dei requisiti del bando in merito alle 34 domande presentate. Poi il sindaco sceglierà liberamente nell'ambito della rosa dei cinque nomi proposti dalla Commissione. Con il nuovo comandante, una volta nominato, si parlerà di riorganizzazione interna e di come intervenire per rendere la Polizia Locale dorica moderna e uguale alle altre Polizie Locali presenti sul territorio nazionale».

L’assessore Zinni ha aggiunto che «abbiamo vinto un bando regionale che porterà 25 mila euro nelle casse comunali per ulteriori dotazioni tecniche per gli agenti per essere più efficienti nelle operazioni di polizia giudiziaria, per aumentare l'efficienza nella rilevazione degli incidenti stradali attraverso l'implementazione del sistema satellitare, ecc. Siamo sottorganico, nel 2024 l'Amministrazione procederà anche all'assunzione di nuovi agenti». Per nulla soddisfatto della risposta il consigliere Pesaresi. In apertura della seduta del Consiglio comunale è stata votata la delibera di surroga del consigliere Francesco Bastianelli (FdI) che si è dimesso per incompatibilità in quanto entrato nello staff del sindaco Silvetti. Al suo posto è entrato in carica Roberto Strano.