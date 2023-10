Collegio Pergolesi, Dino Latini: «Verifica del quadro igienico e sostegno alla ricollocazione degli anziani»

JESI - Verifica del quadro igienico sanitario della residenza per anziani Collegio Pergolesi di Jesi e sostegno alla ricollocazione degli ospiti della casa di risposo, con l’attuazione di tutti i protocolli necessari a garanzia della loro serenità e delle cure necessarie. Il Consigliere regionale Udc Popolari Marche Listeciviche, Dino Latini, interviene sul caso di legionella che si è diffusa nella casa di riposo jesina con una interrogazione in cui chiede, in particolare, al Presidente della giunta regionale delle Marche Francesco Acquaroli, e all’assessore competente Filippo Saltamartini, di assumere tutti gli adempimenti tecnici per evitare focolai epidemici e così salvaguardare la salute degli ospiti della residenza per anziani.

La richiesta di Latini muove dalla consapevolezza, si legge nell’interrogazione, che la legionellosi è una infezione delle vie respiratorie che prolifera nell’acqua ed è pericolosa quando colpisce un impianto idrico, di umidificazione o di condizionamento e che la presenza in queste strutture di soggetti a rischio rende necessario un monitoraggio continuo della presenza di Legionella negli impianti. Questo soprattutto nelle Case di riposo o RSA, considerate tra le strutture più a rischio per la contaminazione da Legionella, ospitando soggetti già fragili come gli anziani. Latini rimarca poi che «tutti i nosocomi (case di cura e case di riposo) hanno l’obbligo di valutazione del rischio legionella all’interno della propria attività», invitando pertanto «ad attuare misure di controllo monitorando lo stato dei propri impianti idrici e di climatizzazione, con la predisposizione di un intervento immediato in caso di riscontro positivo di eventuali batteri».