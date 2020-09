Cna Fabriano: «Bene i nuovi rappresentanti del territorio in Regione»

CNA Fabriano esprime soddisfazione per la ritrovata presenza in seno al Consiglio della Regione Marche di due esponenti della zona Montana e si complimenta per il risultato ottenuto con Simona Lupini e Chiara Biondi.

«Rappresentare il territorio di Fabriano in Regione costituisce un onore ma soprattutto un onere importante che va affrontato con il massimo impegno e la totale dedizione, per rispetto nei confronti della storia produttiva e sociale della città e dell’attuale difficile situazione che stiamo attraversando. Siamo convinti – sottolinea il presidente di CNA Fabriano, Maurizio Romagnoli - che rappresenterebbe senza meno un segnale tangibile di rilancio per il nostro importante territorio se proprio l’Assessorato alle Attività produttive fosse affidato a rappresentanti della zona Montana. Un segnale chiaro della volontà di rilancio dell’economia non solo di Fabriano, ma di tutte le aree interne delle Marche».