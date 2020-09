Cna incontra i candidati sindaco, Albanesi punta sulle risorse locali

Loreto – La CNA di Zona Sud di Ancona ha avviato una fase di incontri con tutte le forze politiche che si presenteranno nel comune di Loreto. Un tour che è iniziato questa settimana con l’incontro del candidato Paolo Albanesi.

La discussione si è incentrata sulle tre tematiche che la CNA di Zona ha individuato come primarie. Per quanto concerne le opere pubbliche, il candidato a Sindaco Paolo Albanesi ha riferito che per quelle già esistenti occorre effettuare una valutazione approfondita per verificare se sia possibile una ristrutturazione/messa a norma oppure una riprogettazione. In particolare il candidato ha fatto gli esempi dell’edilizia scolastica e del palacongressi. In particolare la lista di Albanesi vuole valutare con attenzione la costruzione di un nuovo plesso scolastico per mettere a norma tutte le scuole. Lavori che secondo il candidato a sindaco dovranno essere gestiti da imprese di Loreto. Sul turismo Albanesi ha sostenuto con forza la necessità di supportare le iniziative che partono dal basso, dai residenti di Loreto: secondo il candidato esistono una serie di manifestazioni locali, promosse da associazioni e comitati lauretani, che devono diventare il fulcro delle iniziative turistiche di Loreto. Infine, riguardo le sinergie tra i Comuni, Albanesi ha posto l’accento sulla collaborazione necessaria su alcuni progetti, in particolare sulle piste ciclabili e sul turismo con i comuni di Recanati, Porto Recanati e Castelfidardo.

«Siamo concordi con il candidato a sindaco per quanto concerne la possibilità di gestire gli appalti con bandi a misura di PMI – hanno commentato Andrea Cantori e Paolo de Angelis, rispettivamente segretario della CNA di Zona Sud di Ancona e coordinatore di Loreto – Sulle strategie turistiche invece proponiamo di tentare investimenti per intraprendere una politica sulla cultura, in particolare sulle mostre e sui grandi eventi culturali, una strategia che per esempio è stata percorsa negli ultimi anni da Osimo e che a Loreto ha visto in parte muovere i primi passi – concludono Cantori e De Angelis – La cultura può permettere di sopperire al calo del turismo religioso, tenendo conto che le opere presenti nella città sono di per se attrattive: a Loreto sono presenti opere del Sangallo, Bramante, Vanvitelli, Melozzo da Forli, etc.».