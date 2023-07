Falconara, Clemente Rossi nominato commissario comunale di Forza Italia

Il Commissario Regionale di Forza Italia, On. Francesco Battistoni, nell’ambito del rilancio dell'Organizzazione e della Iniziativa Politica del Partito nella Provincia di Ancona, ha nominato, quale Commissario Comunale di Falconara Marittima, Clemente Rossi, attuale Consigliere Comunale e già Assessore sia nelle Giunte Amministrative guidate da Goffredo Brandoni, che nella prima guidata da Stefania Signorini.

Chi è clemente Rossi

Clemente Rossi, laureato in Economia e Commercio, ha maturato in questi anni una significativa esperienza amministrativa, distinguendosi per dedizione e capacità, soprattutto nei settori urbanistici, edilizia privata e trasporti. Ha aderito, fin dal 1996, al Movimento Politico di Forza Italia, divenendone un sicuro punto di riferimento per impegno, serietà e costanza nell'attività politica. «I capisaldi - scrive Forza Italia - della sua attività sono da sempre incentrati nella affermazione delle Libertà Democratiche, Sostegno al Sistema delle Imprese e Difesa dei Diritti dei Lavoratori, meritando la fiducia dei cittadini, dei colleghi e della gran parte degli ambienti politici e istituzionali».