Cittadinanza onoraria al super pm Gratteri, maggioranza spaccata: Fanesi (Pd) si dimette

In consiglio comunale passa la mozione di Angelo Eliantonio (FdI) per conferire la cittadinanza onoraria al super pm Nicola Gratteri e il pollice alzato da una parte della maggioranza porta allo strappo. Una frattura che, per motivi ancora poco chiari, hanno portato alle dimissioni di Michele Fanesi da capogruppo del Pd. Fatto sta che ora il consiglio comunale impegna la giunt ad insignire il super pm antimafia della cittadinanza onoraria di Ancona.

I favorevoli e i contrari

La mozione Eliantonio è stata approvata dall’aula con 16 voti a favore, 13 contrari e 2 astenuti. A fare rumore però è proprio l’elenco dei favorevoli: insieme all’opposizione, eccetto l’astensione di Arnaldo Ippoliti (60100), hanno votato “si” i consiglieri Jessica Amicucci, Massimo Mandarano e Tommaso Fagioli (gruppo misto ma in quota di maggioranza come ex Pd), i dem Mario Barca e Lorenzo Morbidoni oltre a Diego Urbisaglia (Verdi). Tra le fila della maggioranza si è astenuto solo Simone Pelosi (Pd) mentre tutti gli altri votanti, sindaco compreso, si sono dichiarati contrari.

Il giallo delle dimissioni

Tra questi anche l’ormai ex capogruppo Pd Fanesi, che con un post su Facebook ha annunciato la sua scelta. “2 anni e mezzo fa mi ero messo a disposizione del gruppo per provare ad essere di aiuto allo stesso e alla maggioranza, soprattutto nella gestione dei lavori in Consiglio Comunale- ha scritto Fanesi- oggi per la prima volta sono andato in minoranza durante il voto su una mozione di Fratelli d’Italia, nonostante una decisione interna alla maggioranza presa ben 8 mesi fa. Infatti 2 consiglieri del mio gruppo (+ 1 astenuto) e 4 consiglieri dei gruppi alleati (di cui 2 colleghi capigruppo), nonostante la mia dichiarazione contraria e senza dire nulla durante i precedenti confronti di maggioranza, hanno deciso di votare insieme all’opposizione che durante la discussione ha detto velatamente, sintetizzando, che la classe politica ad Ancona fa interessi con la ‘ndrangheta. Ho ritenuto perciò necessario comunicare al gruppo e alla maggioranza le mie dimissioni da capogruppo. La dignità nella vita è più importante del ruolo che si ricopre temporaneamente".

Le reazioni: «Figuraccia di Pd e Mancinelli»

Facebook a parte, nessuna voce si è levata dai partiti di maggioranza per commentare o spiegare lo strappo. Il Pd è chiuso a riccio, i tentativi di contattare i consiglieri hanno trovato muri di gomma. Stupore, invece, da parte dell’opposizione: «Siamo sorpresi per come la maggioranza si sia spaccata di fronte ad un tema delicato come la valorizzazione del lavoro del Procuratore Gratteri e la sensibilizzazione propedeutica per la lotta alla criminalità organizzata da cui le Marche, purtroppo, non sono esenti - hanno detto Angelo Eliantonio, Capogruppo di Fratelli d'Italia e i consiglieri Marco Ausili e Maria Grazia De Angelis - i voti contrari del sindaco Mancinelli, del capogruppo Pd Fanesi, della Presidente del Consiglio comunale Dini, dei Consiglieri Censi, Fazzini (capogruppo Ancora x Ancona), Fiordelmondo, Freddara, Gambini, Giangiacomi, Mascino, Sanna (capogruppo Ancona Popolare), Trenta e Valenza lasciano attoniti soprattutto per le motivazioni politiche strumentali espresse. Siamo allo stesso tempo soddisfatti per come la quasi totalità dei consiglieri di opposizione e soprattutto alcuni coraggiosi consiglieri di maggioranza, anche del Pd in dissenso con Mancinelli e Fanesi, abbiano compreso l'indirizzo serio e autorevole del nostro testo. Da parte dell'amministrazione comunale e della maggioranza che la sostiene l'ennesima occasione persa per dimostrare buonsenso e credibilità. Brutta figura del Pd e del sindaco Mancinelli. Dal canto nostro salutiamo con favore il nostro nuovo concittadino onorario Nicola Gratteri».