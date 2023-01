Ancona. Ciccioli (FDI): «Candidatura Silvetti all’insegna della pluralità, della coesione e della forte esperienza politica personale»

ANCONA – “Quando è il competitor politico che ti garantisce un surplus di visibilità, occorre ringraziare. Con la loro nota, ironica ma nella quale traspariva evidente nervosismo, la sinistra ha confermato come la scelta di Daniele Silvetti, quale candidato per la carica di Sindaco di Ancona, sia forte come mai accaduto negli ultimi anni per il centrodestra". Lo ha detto il capogruppo FDI in Regione, Carlo Ciccioli. "Soprattutto se si considera, e faccio pubblica ammenda per averlo sottovalutato, come sia debole dall’altra parte la candidatura della Simonella. Non tanto perché il partito ne è uscito spaccato, come testimonia il risultato delle loro Primarie. Ma in quanto, e questo non me lo aspettavo lo ammetto, sia completamente isolata dalla sinistra della città di Ancona, assolutamente non gradita da quell’elettorato. Silvetti, invece, rappresenta non solo l’area del centrodestra tradizionale, ma anche una galassia di forze civiche e ambienti elettorali che mai si sono identificati con la nostra coalizione a livello marchigiano. Per cui, come sempre, tutte le candidature generano movimenti favorevoli e contrari, ma sicuramente quella di Silvetti, candidato anconetano, gode di molto più consenso rispetto a quella della Simonella: Daniele Silvetti ha l’innegabile vantaggio di partenza di essere una candidatura plurale e molto forte a livello di notorietà e di esperienza politica personale, proprio ciò di cui Ancona ha bisogno dopo il baratro nella quale l’hanno portata le Giunte della Mancinelli”.