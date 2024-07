Carlo Ciccioli debutta in Europa e diventa subito membro di 3 commissioni: «Fdi e conservatori dimostrano di avere a cuore le Marche»

STRASBURGO – Nel corso della prima seduta del parlamento europeo, il neo euro-onorevole Carlo Ciccioli, anconetano e facente parte di Fratelli D’Italia e dalla famiglia dei conservatori europei, è stato nominato componente di due importanti commissioni strategiche e come co-componente di una terza.

A spiegare tutto è lo stesso esponente di Fdi «Sono stato nominato componente della IX commissione Industria, ricerca ed energia e della XI commissione Trasporti e turismo. Infine, sono co-componente nella XIV commissione Pesca». Ciccioli entra ancor più nello specifico: «Per quel che riguarda le prime due, si comprende benissimo come si tratti di argomenti che hanno un altissimo impatto sulla vita di ciascun europeo e delle imprese, penso ad esempio alle politiche industriali legate alle nuove tecnologie; l’innovazione e la ricerca; la politica e il risparmio energetico; regolamento sulle batterie e il new Green deal da riscrivere ponendo al centro non le eco-follie, ma una transizione ecologica concreta e fattibile. Sulle politiche dei Trasporti e del turismo – prosegue - mi è stato chiesto di far parte di questa commissione per il mio lavoro politico lungo tutti questi anni per il corridoio adriatico e per l’approvazione della legge regionale sullo sviluppo della Macroregione (quella adriatico-ionica, ndr) e non solo. Si tratta di settori strategici nei quali, grazie al sostegno di FdI nazionale e dei Conservatori, porterò tutto il mio bagaglio di conoscenze, confrontandomi in modo aperto e franco, per tutelare gli interessi dell’Italia, con un occhio di privilegio per la mia Regione, ovviamente. Infine – è l’ultimo punto - nella commissione Pesca, in stretta collaborazione con il collega Giuseppe Milazzo, siciliano, sapremo difendere e contribuire al rilancio di un comparto strategico, ponendo al centro politiche sostenibili e in grado di tutelare i nostri pescatori».

Carclo Ciccioli conclude facendo notare come «Ancora una volta Fratelli D’Italia, assieme a tutti i conservatori europei, dimostrano interesse per le Marche. E, se il buongiorno si vede dal mattino, credo proprio che la nostra Regione, come mai accaduto fino ad oggi, potrà recitare un ruolo strategico in Europa nei prossimi 5 anni».