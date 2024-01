Poliambulatorio di Collemarino, l'interpellanza di Italia Viva: «Chiarimenti sulla possibile chiusura»

Massimo Mandarano, Capogruppo in Consiglio Comunale di “Italia Viva – Il Centro” si è fatto partecipe della preoccupazione di tanti cittadini e, d’intesa con il Partito locale, ha presentato un’interpellanza al Sindaco e all’Assessore ai Servizi Sociali perché verifichino le reali intenzioni dell’AST sul destino del Poliambulatorio di Collemarino, e le prospettive per un suo potenziamento di servizi e personale e ne riferiscano poi in Consiglio. Si è infatti diffuso, in questi giorni, un forte allarme per la paventata chiusura del Poliambulatorio di via Matteo Ricci, che serve gran parte dell’area nord di Ancona e diverse Frazioni (Torrette, Casine di Paterno, Paterno, Barcaglione).

«La necessità di potenziare i servizi sanitari territoriali è ormai una delle priorità anche per la città di Ancona – si legga nella nota diffusa – e va assicurata una risposta efficace per la cura dei pazienti cronici, il cui numero è in continuo aumento per l’invecchiamento della popolazione e l’insorgere, specialmente negli anziani, di patologie multiple. La drammatica situazione delle Liste di attesa, che costringe tanti cittadini a rivolgersi alla sanità privata anche per prestazioni essenziali, e che vincola chi non può permettersi il costo delle cure fuori dal SSN, richiede un forte impegno degli Amministratori comunali verso la Regione Marche perché non vengano sguarniti ma anzi rafforzati di mezzi e personale i Poliambulatori del territorio del Capoluogo.

Italia Viva, che considera di fondamentale importanza migliorare i servizi territoriali, deve invece purtroppo registrare da parte della Regione Marche e del Comune di Ancona molta attenzione verso la realizzazione delle strutture ospedaliere, pur importanti per il futuro, ma molto meno per il potenziamento delle prestazioni territoriali sanitarie e socio-assistenziali che oggi i cittadini, anche delle “periferie”, si aspettano e hanno il diritto di avere».