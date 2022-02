Vertenza Caterpillar, atteso l’arrivo ai cancelli del ministro Orlando

La vertenza Caterpillar, probabilmente, è giunta ad un punto di svolta. Presso i cancelli jesini dell’azienda che produce cilindri per macchine di movimentazione terra – per la quale è stata annunciata la chiusura dello stabilimento – è atteso per venerdì 11 febbraio alle 15.30 l’arrivo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.

Con lui, secondo quanto riferito dai sindacati, ci sarà la deputata Pd Alessia Morani membro della seconda commissione giustizia ed ex sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico.