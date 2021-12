Caterpillar, Acquaroli all’attacco: «Scelte inaccettabili, la chiusura fatto gravissimo»

«Scelte unilaterali inaccettabili frutto di una visione miope che non ha nulla a che vedere con i principi di tutela del lavoro sanciti dalla nostra Costituzione - Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli all’Ansa in merito alla decisione del cda di Caterpillar, comunicata ieri, di chiudere lo stabilimento di Jesi:

«Abbiamo già convocato in Regione per lunedì - informa il presidente - una rappresentanza dei lavoratori. Ieri durante gli impegni istituzionali della giornata, mi è arrivata la notizia della chiusura del sito di Jesi della Caterpillar. Se quanto emerso dovesse essere confermato sarebbe un fatto gravissimo perché, senza alcun coinvolgimento e confronto, cancellerebbe il valore occupazionale e sociale dell'impresa, pregiudicando e mettendo nelle mani di pochi il destino di famiglie e territori interi. Scelte unilaterali inaccettabili frutto di una visione miope che non ha nulla a che vedere con i principi di tutela del lavoro sanciti dalla nostra Costituzione».

«Nelle prossime ore faremo tutti gli approfondimenti del caso - informa Acquaroli - e coinvolgerò direttamente il Ministro nella vicenda, anche con una lettera formale, affinché il Governo intervenga subito e ci aiuti a difendere i nostri territori, che non possiamo lasciare in balia degli interessi di grandi gruppi che si stanno dimostrando insensibili rispetto alle esigenze di lavoro e coesione della nostra comunità. Pertanto esprimo anche la massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori coinvolti, - conclude - garantendo il massimo impegno della Regione su questa vertenza così delicata e importante per Jesi, la Vallesina e le Marche intere».