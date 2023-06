Tre giovanissimi, una 18enne mercoledì affronterà la maturità, medici e avvocati: chi sono i consiglieri comunali

ANCONA- Volti nuovi e vecchie conoscenze. Debutto per il primo Conisglio comunale della sindacatura Silvetti questo pomeriggio nella storica sede consiliare a Palazzo del Popolo. Trentadue consiglieri comunali, 20 di maggioranza e 12 di opposizione. Un Consiglio comunale giovane, con un’età media di 48 anni. La consigliera più giovane è Giulia Fedele (Ancona Protagonista), studentessa di 18 anni che dopodomani, mercoledì 21 giugno, sosterrà l’esame di maturità. Ci sono poi due consiglieri classe 2003, uno di maggioranza e uno di opposizione: Francesco Andreani di Ripartiamo dai Giovani e Giacomo Petrelli del Pd. Poco meno di un quinto dell'assemblea, 6 consiglieri, è under 35, mentre due sono gli over 70. In maggior parte i consiglieri sono medici (7), a seguire gli avvocati (5) e gli studenti (4). Sui banchi della maggioranza siede un numero uguale di donne e uomini (10 più 10), mentre le donne all'opposizione sono un terzo del totale (4 su 12). Con alcuni consiglieri diventati assessori, in Consiglio ci sono dei nuovi ingressi. Ecco chi sono i consiglieri eletti.



MAGGIORANZA

Fratelli d’Italia (9 consiglieri): Francesco Bastianelli, imprenditore; Maria Grazia De Angelis, medico; Patrizia Serangeli, dottore commercialista e revisore contabile; Francesca Bonfigli, agente immobiliare; Angelica Lupacchini, impiegata e studentessa universitaria; Francesco Novelli, impiegato; Jacopo Toccaceli, dipendete SIAE; Carla Mazzanti, medico veterinario; Fabiola Fava, impiegata amministrativa.

Ancona Protagonista (6 consiglieri): Arnaldo Ippoliti, avvocato; Simone Pizzi, medico;Silvia Fattorini, consulente assicurativo; Luca Marcosignori, dipendente pubblico ARS; Teodoro Buontempo, ingegnere libero professionista; Giulia Fedele, studentessa.

Forza Italia (1): Vincenzo Rossi, pensionato

Lega (1): Marina Taus, medico

Rinasci Ancona (1): Massimo Parri, responsabile segreteria gruppo consiliare Regione Marche

Civitas Civici (1): Annalisa Pini, medico

Ripartiamo dai Giovani (1): Francesco Andreani, studente



MINORANZA

Partito Democratico (6 consiglieri): Susanna Dini, funzionario avvocatura Regione Marche; Stefano Foresi, pensionato; Andrea Vecchi, medico; Mirella Giangiacomi, medico; Giacomo Petrelli, studente; Federica Fiordelmondo, funzionario PA.

Ancona Futura (3 consiglieri): Ida Simonella, libera professionista; Massimo Mandarano, operatore tecnico; Diego Urbisaglia, ispettore vigili del fuoco

Ancona Diamoci del Noi (1): Carlo Maria Pesaresi, avvocato

Azione Italia Viva (1): Tommaso Fagioli, libero professionista

Altra Idea di Città (1): Francesco Rubini Filogna, avvocato