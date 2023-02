La lunga notte del PD, Chantal Bomprezzi è la nuova segretaria dem per le Marche: «Ora un nuovo cammino»

ANCONA - E' Chantal Bomprezzi la nuova segretaria regionale Pd Marche. La Bomprezzi è stata eletta nello stesso giorno che ha incoronato Elly Schlein segretaria nazionale dei dem. Battuta in extremis l'altra candidata per le Marche, Michela Bellomaria. 24mila sono stati i votanti nelle Marche. In provincia di Ancona la Bomprezzi si è imposta con 4289 preferrenze contro le 3145 della Bellomaria. Solo nell'ascolano la Bellomaria ha ottenuto la maggioranza dei voti con 2024 preferenze contro le 1290 della neosegretaria.