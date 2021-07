Consigliera si sventola con bandiera della Rsi, Agostinelli (M5s): «Siano presi seri provvedimenti»

Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle, Donatella Agostinelli, che commenta il gesto da parte della consigliera Chiara Cercaci, capace di sventolarsi con una bandiera della Rsi mentre si trovava in videocall in diretta streaming

JESI - «È ormai noto a tutti il gesto della consigliera comunale di Jesi Chiara Cercaci: durante la commissione comunale in videochiamata, svetta all’improvviso un insolito ventaglio improvvisato. Munita del tappetino del mouse, la consigliera sbadatamente ha preso a farsi aria sventolandosi con la rappresentazione della bandiera della Repubblica di Salò e caso ha voluto, che si stesse parlando proprio di un progetto di accoglienza. Un atto che non può ridursi a semplice svista, in quanto si traduce in un vero e proprio sbeffeggiamento della Costituzione stessa». Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle, Donatella Agostinelli, che commenta il gesto da parte della consigliera Chiara Cercaci, capace di sventolarsi con una bandiera della Rsi mentre si trovava in videocall in diretta streaming.

«Un membro delle Istituzioni non dovrebbe mai, nemmeno per errore, fregiarsi di simbologie che riecheggiano i tempi fascisti, atto che, per altro, costituisce anche reato. Chiedo che vengano presi seri provvedimenti a riguardo, come atto doveroso e di rispetto nei confronti dei cittadini e della nostra Repubblica».