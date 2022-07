Primarie di centrosinistra, Nobili lancia Pesaresi: «Non è solo, sfida tutt’altro che impossibile»

ANCONA- L’avvocato Andrea Nobili appoggerà la candidatura alle primarie del centrosinistra, per deliberare il prossimo candidato sindaco di Ancona della coaliazione, di Carlo Maria Pesaresi (nella foto sotto).

Il prossimo 13 novembre, infatti, l’ex assessore alla cultura e al turismo della Provincia di Ancona sarà in gara (l’altra candidata, al momento, è l’attuale assessore al porto Ida Simonella) per raccogliere il gradimento degli elettori e presentarsi per la carica di primo cittadino dopo la scadenza del mandato di Valeria Mancinelli. Nobili, ex garante dei diritti della persona, ha lanciato l'amico Pesaresi attraverso un post pubblicato sui propri social:

«Conosco Carlo da una vita, è uno dei miei migliori amici. Ma non è questo il motivo per cui lo sosterrò convintamente nella sua impegnativa sfida per cambiare il profilo della nostra città, partecipando, in prima battuta, alle primarie del centrosinistra. Chi ha passione e intelligenza, sa che la sua corsa, da candidato alternativo, non è una sfida impossibile. Tutt'altro. Perché non è solo. Siamo in tanti a desiderare una città più sorridente e gentile, più gioiosa e aperta al confronto, in cui la politica si distingua dall'amministrazione e torni a essere una cosa viva e partecipata. Una città che guardi al futuro con curiosità e coraggio: attenta davvero ai giovani, all'ambiente e con un'idea di sociale in grado di reggere ai mutamenti della contemporaneità. E' un progetto ambizioso ma concreto, che diventerà ogni giorno più forte e credibile, soprattutto perché accogliente, verso chiunque voglia riscoprire il senso di appartenenza a una comunità».